

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tanık sıfatıyla ifade verdi. Akar savcılık ifadesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gün Tümgeneral Mehmet Dişli'nin kendisine, "Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı. Biraz sonra göreceksiniz" dediğini, kendisinin de Dişli'ye, "Gittikleri yolun yanlış olduğunu, büyük bir bataklığa battıklarını, cezasını çekeceklerini, hiç olmazsa bir erkeklik gösterip başkalarını bu işe bulaştırmadan ve ölüm kalım olmadan bu işi sonlandırmalarını, hemen giriştikleri bu girişimi durdurmalarını söylediğini" aktardı. Akar, "Ancak ikna edemedim" dedi.