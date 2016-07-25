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orgeneral hulusi akar'ın ifadesinden: yanlış yoldasınız

ORGENERAL HULUSİ AKAR'IN İFADESİNDEN: YANLIŞ YOLDASINIZ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tanık sıfatıyla ifade verdi.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 14:14
Puan Ver : Orgeneral Hulusi Akar'ın İfadesinden: Yanlış Yoldasınız(9/10)7


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tanık sıfatıyla ifade verdi.  Akar savcılık ifadesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gün Tümgeneral Mehmet Dişli'nin kendisine, "Komutanım  operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı. Biraz sonra  göreceksiniz" dediğini, kendisinin de Dişli'ye, "Gittikleri yolun yanlış  olduğunu, büyük bir bataklığa battıklarını, cezasını çekeceklerini, hiç olmazsa  bir erkeklik gösterip başkalarını bu işe bulaştırmadan ve ölüm kalım olmadan bu işi sonlandırmalarını, hemen giriştikleri bu girişimi durdurmalarını söylediğini"  aktardı. Akar, "Ancak ikna edemedim" dedi.








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