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orgeneral hulusi akar'dan kayseri saldırısı açıklaması

ORGENERAL HULUSİ AKAR'DAN KAYSERİ SALDIRISI AÇIKLAMASI

"Yurt içinde ve yurt dışında teröristle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir azim ve kararlılıkla sürecektir"

Tarih : 17 Aralık 2016, 12:22
Puan Ver : Orgeneral Hulusi Akar'dan Kayseri Saldırısı Açıklaması(8/10)9


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin "Yurt içinde ve yurt dışında teröristle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir azim ve kararlılıkla sürecektir." açıklamasında bulundu.



 



kaynak:habertürk








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