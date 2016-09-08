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orgeneral güler: çukurca'da pkk'lı kalmadı

ORGENERAL GÜLER: ÇUKURCA'DA PKK'LI KALMADI

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Çukurca'nın teröristlerden tamamen temizlendiğini söyledi.

Tarih : 08 Eylül 2016, 12:13
Puan Ver : Orgeneral Güler: Çukurca'da Pkk'lı Kalmadı(9/10)11


Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan valiler toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Terörle mücadeleyle ilgili "ölüm kalım savaşı" veriyoruz ifadesini kullanan Güler Hakkari'nin Çukurca kırsalında önemli sonuçlar aldıklarını belirterek, "Çukurca kırsalı PKK'lılardan tamamen temizlendi. Kuzey Irak'tan girerek terör saldırıları için hazırlık yapan PKK'lıların sınır güvenliği açısından bölgedeki en önemli nokta olan Kaletepe'den, ramemen sökülüp atıldılar" dedi.








Etiketler: Orgeneral  Güler  Çukurca  Da  Pkk    Kalmadı    haber

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