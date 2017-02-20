ORGENERAL BAŞOĞLU'NUN KAÇIRILMA DAVASI 10 NİSAN'DA
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı olan Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin 12 şüpheli hakkında açılan dava, 10 Nisan'dan itibaren görülmeye başlanacak.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı olan Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin 12 şüpheli hakkında açılan dava, 10 Nisan'dan itibaren görülmeye başlanacak.
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