Sabancı Holding'in Ceo'su İstifa Etti!
Dolar/Tl 1,5 Ayın En Düşüğünü Gördü
Küçükçekmece'de Patlama: 7 Yaralı!
Orgeneral Başoğlu'nun Kaçırılma Davası 10 Nisan'da
Arda'nin Yeni Takımını Duyurdular!
Hanife, Nihat Doğan'a Ateş Püskürdü
Çocuğu Horlayan Ebeveynler Dikkat!
Havada Sıra Dışı Anlar! Jetler Yolcu Uçağının Önünü Kesti
Cemre Havaya Düştü, Çalışmalar Hızlandı
Irina Shayk Mert Alaş'a Doğum Günü Kutlaması
Tbmm Başkanı'nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
Evde Engelli Bakana Ayda 960 Lira!
Tüketirken Dikkat Edin Yoksa...
Süper Lig'de Düşme Hattı Kaynıyor
Volvo'nun Çinli Sahibi Jet Fadıl'ın Eski Firmasına Talip!
Rus Askerlere Bombalı Araçla Saldırı!
Canlı Yayına Çıkan Koca: Eşim Beni 3 Farklı Erkekle ...
Mhp'den Chp'ye Sert Cevap
Türkiye Bankalar Birliği'nden 'dolandırıcılık' Uyarısı
Kömürlükten Bin 300 Metrekarelik Tesise Yükseliş!

orgeneral başoğlu'nun kaçırılma davası 10 nisan'da

ORGENERAL BAŞOĞLU'NUN KAÇIRILMA DAVASI 10 NİSAN'DA

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı olan Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin 12 şüpheli hakkında açılan dava, 10 Nisan'dan itibaren görülmeye başlanacak.

Tarih : 20 Şubat 2017, 17:09
Puan Ver : Orgeneral Başoğlu'nun Kaçırılma Davası 10 Nisan'da(5/10)3


FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı olan Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin 12 şüpheli hakkında açılan dava, 10 Nisan'dan itibaren görülmeye başlanacak.








Etiketler: Orgeneral  Başoğlu  Nun  Kaçırılma  Davası  10  Nisan  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER