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ORGENERAL AKAR'DAN ŞEHİTLER GÜNÜ MESAJI


ORGENERAL AKAR'DAN ŞEHİTLER GÜNÜ MESAJI
Tarih : 17 Mart 2017, 12:20
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Orgeneral Akar, mesajında vatan topraklarını paha biçilmez ve mübarek kılan şehitlerin kahramanlıkları sayesinde yedi düvele karşı kazanılan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde canlarını feda eden şehitleri, Şehitleri Anma Günü dolayısıyla minnet ve rahmetle andığını bildirdi.



Milletin ve askerlerin vatanı ve yüce değerleri uğruna canlarını esirgemediğini belirten Akar, ebedi Başkomutan Atatürk'ün, "Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim." sözlerinde anlamını bulan fedakarlıklardan çekinmediğini, böylece yaşanan sayısız kahramanlıkların, milletin en yüksek başarı örnekleri olarak tarihin altın sayfalarına yazıldığını kaydetti.



 



kaynak:trthaber






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