ORGENERAL AKAR İKİNCİ KEZ TANIK OLACAK!
15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tanık sıfatıyla Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ifadesini bir kez daha alacak.
15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin 7 aydır aralıksız süren soruşturmalarda ulaşılan yeni delil ve bilgiler ışığında, daha önce ifadesi alınan bazı kişilerin ifadesine yeniden başvuruluyor. Bu kapsamda, gelecek hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tanık sıfatıyla Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ifadesini bir kez daha alacak.
kaynak:habertürk
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