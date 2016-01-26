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organlarını bağışladı, 3 kişiyi hayata bağladı

ORGANLARINI BAĞIŞLADI, 3 KİŞİYİ HAYATA BAĞLADI

Balıkesir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 82 yaşındaki kadının karaciğeri ve böbrekleri 3 hastaya nakledilecek.

Tarih : 26 Ocak 2016, 11:03
Puan Ver : Organlarını Bağışladı, 3 Kişiyi Hayata Bağladı(5/10)6


Cumartesi günü rahatsızlanan yaşlı kadın Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen yaşlı kadının yoğun bakımda yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Yapılan görüşme sonucu ailesi yaşlı kadının organlarını bağışlama kararı aldı.



Organları almaya gelen Bursa Acıbadem Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Dr. Salih Gülten, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın beyin ölümünün akşam saatlerinde gerçekleştiğini söyledi.



Hayatını kaybeden hastanın ailesinin organ nakli konusunda ikna edildiğini ifade eden Gülten, "Hastanın beyin ölümü gerçekleşti ve donörümüz ahirete intikal etti. Giderken de dünyada imzalarını bıraktı. Eğer nasip olursa o bıraktığı imzaları henüz bitmemiş hayat hikayelerinin altına özenle yerleştirmeye çalışacağız. Bir karaciğeri Acıbadem Bursa Hastanesi'ne alacağız. Bir böbrek ise Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde kalacak. Diğer böbreğin eşleştirmesi sürüyor. Uygun hasta ve uygun merkez tespit edildikten sonra oraya gönderilecek" diye konuştu.



Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinasyon Birimi görevlilerinden hemşire Emine Ekinci de cumartesi günü hastaneye gelen yaşlı kadının hemen yoğun bakıma alındığını, bugün de beyin ölümünün gerçekleştiğini ifade ederek, "Ailesine Allah'tan sabır diliyoruz. Gerçekten çok güzel bir işe imza attılar" dedi.








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