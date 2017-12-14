Aksaray Ticaret Borsası (ATB), besicilikte önemli bir açığı kapatacak "Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi"ni basına tanıttı. 2018 yılı içinde yapımına başlanması planlanan projenin bir yılda tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor. 60 bin hayvan kapasiteli tesis, tamamlandığında her biri 300 ile 500 arası hayvanı bünyesinde barındıracak yaklaşık 150 adet işletmeye ev sahipliği yapacak ve son derece teknolojik imkanlarla hayvan yetiştiriciliğine imkan tanıyacak. Daha modern ve büyük çaplı hayvancılık işletmelerinin kurulmasını öngören Aksaray Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi, küçük ölçekli aile işletmeciliğini büyütmeyi düşünen işletme sahipleri için bir fırsat olarak görülüyor. Toplantıda konuşan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, proje ile et üretiminin artmasına büyük katkı sağlayacaklarını söyledi.

FAKIBABA'DAN DESTEK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın projeye destek sözü verdiğini belirten Özkök, 2018 yılında tesisin bitirilip hizmete açılabileceğini kaydetti. Aksaray Belediyesi'nin yer tahsisinde bulunarak yer aldığı proje Tarım Bakanlığı'nda son onayını bekliyor. 70 milyon liraya mal olması beklenen Organize Hayvancılık Bölgesi projesi birçok ilkleri içinde barındırıyor. Projenin içerisinde Yem Hazırlama Ünitesi, Yem Deposu, Silaj Çukurları, Hastalıklı Risk Grubunda Hayvanlar için Muayene ve Hayvan Tedavi Merkezi ile Karantina Bölgesi, Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendislerinin Çalışma Birimi, Yönetim ve İdare Hizmet Binası gibi sosyal tesisler yer alacak.

HOLLANDA MODELİ STRESSİZ ÜRETİM

Tabanı ızgaralı olacak tesis, ileri üretim standartlarında Hollanda ile yarışacak. Tesiste hayvan gübreleri bir kanala yönlendirilerek enerji üretilecek. Direk olarak amonyak temasını hayvanla kesecek proje ile hem verim en üst seviyeye çıkacak, hem de hayvanların stresine neden olan sıhhı şartlar ortadan kaldırılmış olacak. ATB Başkanı Hamit Özkök, toplu üretim ile giderlerin de kontrol altına alınacağını ve daha uygun fiyatlarda üretim yapılabileceğini kaydetti.

HAYVAN OTELİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

ATB bünyesinde, TOBB himayesinde pilot proje olarak hayata geçirilen "Hayvan Oteli" büyük ilgi görüyor. Hamit Özkök, projenin diğer adıyla Hayvan Parkı'nın hayvancılıkta önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini söyledi. Özkök, "Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin geçiş güzergahında bulunan ilimizde hayata geçirilen bin 500 büyükbaş ve 5 bin küçükbaş kapasiteli Hayvan Oteli, uzun yolculuklarda strese giren ve zayıflayan hayvanların kısa süreli dinlenme ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

AKSARAYLILARIN GÖZÜ KIZILIRMAK'TA OLACAK

Aksaray'daki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde en büyük sorun su. Bölgede yağış rejimin çok yetersiz olması gözleri Kızılırmak'a çevirdi. Şehir merkezine 96 km mesafede olan Kızılırmak'ın yüzde 9'unun Aksaray'a getirilmesi isteniliyor. ATB Başkanı Hamit Özkök "Hükümetimiz çılgın projeleri ile ünlü. Bize de Kızılırmak'tan suyu şehrimize akıtacağına inanıyoruz. Böylece tarım ve hayvancılığımızın devam etmesini umuyoruz" dedi. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada