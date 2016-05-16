

Organik meyve, sebze, yumurta gibi ürünlere talep artınca sahtekârlara gün doğdu. Yıllık 4 milyar ciroya sahip yumurta sektörü, "organik" adı altında kayıt dışı tavukçuluğun yarattığı haksız rekabet ve maliyete isyan etti. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Hasan Konya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı çok az sayıda işletmede organik yumurta üretildiğini belirterek, "Vatandaş, 'köy, gezen tavuk, organik yumurta' gibi adlarla aldatılıyor. Yılda sadece 50-60 milyon adet organik yumurta üretiliyor. Bu firmalar hem vatandaşın cebi hem de sağlığı için tehdit unsuru. Bu firmalar kirli, gübreli yumurtaları samanının içine koyup köy yumurtası diyerek 3-4 misli fiyatla satıyor" dedi. Konya, organik adı altında üretim yapan bu çiftliklerde de biyogüvenlik denetimi yapılması gerektiğini belirterek, "Bu yumurtalar organik, serbest gezen, tünekli, zenginleştirilmiş kafes" olarak tek basamaklı sayı ile damgalanmalı" çağrısında bulundu.







100 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR



Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Konya, yumurta konusunda tüketicinin bilinçlendirilmesinden sektörün yaşadığı sorunlara kadar önemli tespitlerde bulundu. Geçen yıl kuş gribi nedeniyle zor günler yaşayan sektörün 100 bin kişiye istihdam sağladığını anımsatan Konya, içerde ve dışarıda yumurta fiyatları ve maliyetin altındaki satışların üreticileri iflasın eşiğine getirdiğini söyledi. Son bir ayda 6 yumurta firmasının iflas ettiğini belirten Konya, "Bu yılın ilk dört ayında yumurta ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 20, tutar olarak yüzde 36 azaldı. Yumurtanın ihracat fiyatı son on yılın en düşük seviyesine geriledi kilosu 1 doların altına düştü. Geçen yılın ilk 4 ayında 130 milyon dolar olan yumurta ihracatı bu yıl 84 milyon dolara geriledi" dedi.







20 MİLYON TAVUK KAYITSIZ



Sektörün bir yandan da kayıt dışı tavukçuluğun yarattığı haksız rekabet ile boğuştuğunu anlatan Konya, "Kayıtsız, onaysız, üretim standardını yerine getirmeyen yumurtalar etiketleme tebliğine aykırı pazarlanıyor. Bakanlığa kayıtlı 1100 işletmede 17-18 milyar adet yumurta üretiliyor. Yine Bakanlığa bağlı çok az sayıda küçük işletmede 50-60 milyon adet organik yumurta üretiliyor" dedi. Bugün yaklaşık 20 milyon tavuğun kayıtsız olduğunu belirten Konya, "Başlangıçta sınırlı sayıda, yerel ölçekte yapılan bu üretim şekli giderek yaygınlaşıyor. Yerel yöneticiler tarafından mevzuata aykırı bir şekilde teşvik edilir hale geldi. Kayıtlı işletmeler üretimden paketlemeye kadar tüm aşamalarda denetleniyor. Ticarete konu edilen tavuk yetiştiriciliği kayıt altına alınmalı, biyogüvenlik talimatına uygun yetiştiricilik yapılmalı. Bakanlık kayıtsız işlemlerin yumurta satışını mutlaka engellemeli. Pazarda, bakkalda ve yumurta toptancılarında işletme numarası ve yumurtlama tarihi olmayan yumurtanın satışına izin vermemeli" diye konuştu.