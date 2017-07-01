

Antalya'da yaşayan 33 yaşındaki Mustafa S. borçlarını ödemek için uğraşırken internette organ satışı hakkında bir ilan gördü. Borçlarını ödeyemediği ve çaresiz kaldığı için Antalya'dan İstanbul'a geldi. Üzerinde sahte kimlik taşıyan Mustafa S. Polislerin yaptığı kimlik sorgulaması sırasında kendisini ele verdi. Mustafa S.'yi sorgulayan polis ekipleri durumu öğrendi ve şahsın verdiği bilgiler ışığında hazırlanan operasyonda organ mafyası çökertildi. Verilen bilgiler doğrultusunda mafyanın, 25 bin TL'ye aldığı organları 70 bin TL'ye sattığı ortaya çıktı.



İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki personeller, Fatih semtinde üzerinde sahte kimlik taşıyan Mustafa S.'yi kimlik kontrolü sırasında yakaladı. Olay sonrasında ekiplerce gözaltına alınan Mustafa S., yapılan sorgulamada borçlarını ödeyemediği için böbreğini satmak istediğini ve bundan dolayı da İstanbul'a geldiğini söyledi. Organ mafyasının çökertilmesi konusunda emniyet güçlerine gerekli bilgileri vermesinin ardından polis ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan baskında mafyanın lideri olduğu bilinen Lokman S. İle beraberinde M.K., G.Y., H.S., H.G. olay yerinde yakalandı.



Borçlarını zamanında ödeyemeyen ve çaresiz bir şekilde çözüm yolu arayan Mustafa S. konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: “Antalya'da camcılık yaparak geçimimi sağlıyorum. 15 yaşımdayken babamı toprağa verdim. Bu nedenle aileme bakmak için okulumu bıraktım. Evliliğim de parasızlık ve ödeyemediğim borçlarım yüzünden bitti. Kardeşlerim beni aradı ve kirayı ödeyemedikleri için evden atıldıklarını söylediler. Borçlarımdan dolayı onlara para gönderemedim. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Borçlarımı ödemek için bir çözüm ararken internette bir ilana rastladım. İlanda verilen numarayı aradım ve aldığım bilgiler doğrultusunda böbreğimi satmaya karar verdim. Daha sonrasında ise İstanbul'a gitmek için bana bilet aldılar. İstanbul'a vardığımda beni otogardan alan şahıslar Beylikdüzü'ne götürdüler. Bana daha önce onlara göndermiş olduğum resmin bulunduğu bir kimlik verdiler. Beni götürdükleri evden dolaşmak için dışarı çıktığımda polislerin kimlik kontrolüne rastladım. Sahte kimliği gören polisler beni emniyete götürdü. Beni sorguya aldılar. Onlara yaşadıklarımı ayrıntılarıyla anlattım. Benden organ mafyasını çökertebilmek için onlara yardım etmemi istediler. Ben de kabul ettim.”



Çökertilen organ mafyası çıkarıldıkları mahkemede her şeyi itiraf ederken, maddi açıdan sıkıntıya düşmüş olan şahıslardan 25 bin TL'ye aldıkları böbrekleri 70 bin TL'ye sattıklarını söylediler. Bilişim Şube ekipleri sosyal medyadan verilen organ ilanları hakkında kapsamlı araştırma ve inceleme başlattılar.







kaynak:sanıkhaber