

Tek böbrekle yaşamak ile 2 böbreğinizin olması arasında hiçbir fark yok!



Çünkü olası bir böbrek hastalığı durumunda böbreği "zehirleyen" madde kandır. Ve kan, tek bir böbreğinizi hasta edip diğerini rahat bırakmayacaktır."Tek böbreğim varsa hasta olmam daha kolay olur" inancı tamamen hurafedir.







Daha uzun yaşarsınız - mecburen!



Canlı organ bağışının hayatınıza getireceği tek şey daha fazla sağlıktır! Çünkü belirli periyodlarla check up yaptırmanız gerekmektedir. Olası bir sorun henüz başlarken tespit edilip tedavi edileceği için, istatistiklere göre organ donörlerinin daha uzun yaşadığı ispatlanmıştır.







Kahraman olursunuz!



Evet, diğer süper kahramanlardan hiçbir farkınız olmayacak. Hayat kurtarmış olacaksınız. Hem de benzersiz bir şekilde...İnsanlar iz bırakma iç güdüsü ile yaşıyorlar. Şiirler, romanlar, şarkılar yazıp, çocuk doğuruyorlar.



Sizin iziniz, birinin hikayesinin bittiği yerde başlayacak. Noktayı virgüle çevireceksiniz ve o cümle sizin cesaretinizi yazacak.







Sayısız insan var - bizden yardım bekleyen...



Hastaneler her gün ölmekte olan ve gidip yardım etmemizi bekleyen hastalarla dolu. Onlara yardım edebilecek gücümüz varken, bağışlayabileceğimiz kanımız, organlarımız varken, toprağa gömülmek, çürümek neden?







Hayata devam...



Sanılanın aksine bir başkası ile paylaştığınız zaman organlarınızı, hayatınız kısıtlanmaz, kesintiye uğramaz. Ne yediğiniz yemekler diyet olur, ne de içki yasaklanır.. Sizden beklenen sadece sağlıklı yaşamanız olur. Arada sırada alkol bile kullanabilirsiniz, sorun değildir.



Yasaklarınız olmaz ama kendinize karşı sorumluluğunuz olur. Sigara tartışmasız yasak fakat, orda anlaşalım...







İnsan olmak demek ...







Hayatta üstesinden geleceğiniz hiçbir şey, yakalayacağınız hiçbir başarı size ölmekte olan bir insanı hayata döndürmenin mutluluğunu ve kişisel gururunu vermeyecek. İnsan olmak ne demek, derinden hissettiremeyecek.







Dünyanın en ünlü profesörleri, en iyi ameliyat ekibi beklesin o salonda, siz olmazsanız yapabilecekleri hiçbir şey yok.







​O hasta, siz olmazsanız ölecek.











kaynak:sonhaber