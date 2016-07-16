

Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Ümit Dündar, Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde basın toplantısı düzenledi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde emir komuta zinciri dışında askeri bir hareketlilik yaşandığını vurgulayan Dündar, "Bu hareketliliği Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış olan çeşitli rütbelerde bir grup asker tarafından başlatılan bir darbe girişimi olduğu anlaşılmıtır. Genelkurmay karargahında ve diğer görevlerdeki çok sayıda komutan, darbe girişiminde bulunan kişilerce ele geçirilerek bilinmeyen yerlere götürülmüşlerdi. Ankara ve İstanbul yanında çeşitli şehirlerimizde de yönetimi ele geçirmeye yönelik faaliyetler tespit edilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve bazı zırhlı unsurların ağırlıklı olarak içerisinde yer aldığı görülen darbe teşebbüsü, TSK emir ve komuta zinciri tarafından ilk andan itibaren reddedilmiştir. Bu durum darbeciler medya ve internet gibi enformasyon araçlarıyla giriştikleri algı operasyonunu kısa sürede çökertmiştir.







MİLLETİN HER FERDİNE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ







Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız TSK ile tam bir dayanışma içinde demokrasinin ve hukuk devleti yanında yer alarak bu darbe girişimini önlemişlerdir. Darbe teşebbüsün anlaşılmasından itibaren milletimiz sokaklara inerek, tankların önüne geçerek meydanı darbecilere bırakmayarak demokrasimizi ve cumhuriyetimize sahip çıkmışlardır. Gerek emniyet teşkilatımız, gerek savcılarımız darbe teşebbüsü karşısında gerekli tedbirleri süratle alarak sürecin önünü kesmişlerdi. Devleti ve milleti ile el ele veren, tarihi bir dayanışma örneği sergileyen Türkiye bu darbe girişimin akamete uğratmıştır. Ancak bu girişimi sırasında Türkiye maalesef kendi meclisini, kendu kurumlarını bombalayan, kendi vatandaşına kurşun sıkan bir grubun cinnetine şahit olmuştur. Ülkesini korumak için kendisine emanet edilen silahları, kendisine çevirenlerin sergilediği alçaklığı bu millet asla unutmayacaktır. Azim ve kararlılıkla devletine sahip çıkan milletin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin asla endişesi olmasın ki Türkiye darbeler ve cuntalar dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır" diye konuştu.



