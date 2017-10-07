Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan İdlib'e olası bir operasyon öncesi incelemelerde bulunmak için Hatay'daki sınır birliklerine gitti.

2 KUVVET KOMUTANI AKAR'A EŞİLK ETTİ

Hulusi Akar'la birlikte bölgeye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de geldi.HARİTA BLURLANDI

Denetlemeler sırasında MİT Müsteşarı ve kuvvet komutanları ortak toplantı düzenledi. Toplatı sırasında çekilen fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantı sırasında Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın önünde incelem yaptıkları harita ise gizlilik kapsamında blurlanarak paylaşıldı.

Kaynak: haberinburada