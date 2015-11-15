O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

oren fransez ile selen soyder evleniyor

OREN FRANSEZ İLE SELEN SOYDER EVLENİYOR

Sonunda açıkladılar

Tarih : 15 Kasım 2015, 13:46
Puan Ver : Oren Fransez İle Selen Soyder Evleniyor(8/10)9


Oyuncu Selen Soyder, Tolga Sayışman'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Kıvanç Tatlıtuğ'un modacı sevgilisi Başak Dizer'in eski eşi Oren Fransez'de buldu.



Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; bir süredir aşk yaşayan ünlü çift, önceki gece Karaköy'de bir mekanda eğlendi. Mekan çıkışı objektiflere yansıyan aşıklar, karşılarında gazetecileri görünce kısa bir süre şaşkınlık yaşadı. Flaşların patlamasıyla gülmeye başlayan sevgililerden Fransez, “Biz sizi burada beklemiyorduk, nereden çıktınız? Bu karşılaşma, biraz komik ve zamansız oldu” dedi. Çift, “Ne zaman evleniyorsunuz” sorusuna “Yakında! Sizin de haberiniz olur zaten” yanıtını verdikten sonra hızlıca taksiye binerek oradan uzaklaştı.








Etiketler: Oren  Fransez  İle  Selen  Soyder  Evleniyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER