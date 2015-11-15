

Oyuncu Selen Soyder, Tolga Sayışman'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Kıvanç Tatlıtuğ'un modacı sevgilisi Başak Dizer'in eski eşi Oren Fransez'de buldu.



Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; bir süredir aşk yaşayan ünlü çift, önceki gece Karaköy'de bir mekanda eğlendi. Mekan çıkışı objektiflere yansıyan aşıklar, karşılarında gazetecileri görünce kısa bir süre şaşkınlık yaşadı. Flaşların patlamasıyla gülmeye başlayan sevgililerden Fransez, “Biz sizi burada beklemiyorduk, nereden çıktınız? Bu karşılaşma, biraz komik ve zamansız oldu” dedi. Çift, “Ne zaman evleniyorsunuz” sorusuna “Yakında! Sizin de haberiniz olur zaten” yanıtını verdikten sonra hızlıca taksiye binerek oradan uzaklaştı.