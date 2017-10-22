Resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a giden Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kral Selman bin Abdulaziz tarafından kabul edildi.

ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ VERİLDİ

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve beraberindeki heyeti, Başkent Riyad'ın Dıriyye bölgesindeki el-Ouca sarayında kabul etti.

Görüşmenin ardından Kral Selman, İbadi onuruna akşam yemeği verdi.

TİLLERSON'UN KATILACAĞI TOPLANTIYA İŞTİRAK EDECEK

Başbakan İbadi, pazar günü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın açılış programına katılacağı Suudi Arabistan ve Irak'ın Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

SUUDİ BAKAN DA AYNI ANDA IRAK'TA

Öte yandan, Irak temaslarını sürdüren Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih'i, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasında ortak işbirliği, petrol üreten ülkelerin üretimini düşürmesi ve petrol piyasalarının yeniden düzenlenmesi gibi konuların görüşüldüğü kaydedildi.

Görüşmede, Bakan Falih, Kral Selman tarafından gönderilen mektubu Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'a teslim etti.

IRAK ORDUSU ERBİL YOLUNDA

Ziyaretin zamanlaması da ayrı bir öneme sahip. İran etkisinde politikalar yürüttüğü bilinen Bağdat hükümetinin Sünni dünyanın merkezine yaptığı yolculuk, Irak ordusunun Şii Haşdi Şabi militanlarıyla birlikte Erbil'e doğru yürüdüğü bir zamana denk geldi.

Pazar günkü toplantıya katılacak olan Tillerson'un temsil ettiği ABD ise, IKBY ve Bağdat arasındaki gerilimde taraf tutumadığını açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada