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Ordumuz Afrin'e girdi, Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi

ORDUMUZ AFRİN'E GİRDİ, KILIÇDAROĞLU AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha önce ısrarla "Afrin'e girmeyelim." derken, Afrin'in merkezine girildiği gün "Biz ordumuza her zaman güvendik. Şehitlerimize şükran borçluyuz." açıklaması yaptı.

Tarih : 18 Mart 2018, 22:00
Puan Ver : Ordumuz Afrin'e Girdi, Kılıçdaroğlu Ağız Değiştirdi(9/10)5

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Adana'da yaptığı konuşmada Afrin'de sona yaklaşılan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuştu.

AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Daha önceki konuşmalarında sürekli "Afrin'e girmeyelim." diyen, başarıların üst üste gelmesiyle ağız değiştiren CHP lideri, Afrin'in merkezine girilen bugün, kürsüye çıktı ve "Biz Afrin'de mücadele eden ordumuza her zaman güvendik. Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" demiştir." dedi.

"AFRİN'E GİRİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Afrin'e operasyon düzenlenmemesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye, güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyorum. Kenti ele geçirmek gibi bir düşünce olmamalı. Afrin'e, terör örgütü Türkiye sınırına konuşlanmasın diye girdik. El Bab'da mesela, Fırat Kalkanı'nda belli bir yere kadar gittik. Güvenliğimizi sağlamak için konuşlandık, durduk. Daha derinlere inmenin mantığı yok. Hiç gerek de yok." açıklamasını yapmıştı.

"BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİDİR"

Adana Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ziyaretinde ise Kılıçdaroğlu, "Şimdi Afrin'de kahraman ordumuzun mücadelesi var. Eminim bütün annelerin yüreği pıt pıt atıyordur 'Oğlum inşallah sağlık içerisinde mücadeleyi yapar, bayrağı diker ve evine huzur içerisinde döner' diye. Hepimizin ortak arzusu bu. Ama gidiyorsunuz, bir mücadele yapıyorsunuz ve şehitlerimiz oluyor. En son bir binbaşımız şehit oldu. Bütün şehitlerimizi anmak, onları minnet ve rahmetle anmak, şükranlarımızı sunmak hepimizin ortak görevidir." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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