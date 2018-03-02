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Orduevindeki FETÖ Operasyonunda Tutuklanan Astsubayı FETÖMETRE'deki 10 Kriter Ele Verdi

ORDUEVİNDEKİ FETÖ OPERASYONUNDA TUTUKLANAN ASTSUBAYI FETÖMETRE'DEKİ 10 KRİTER ELE VERDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ın koruma ekibinde yer alan ve FETÖ kapsamında tutuklanan Astsubay Rıza Asal'ı FETÖMETRE'deki 10 kriter ele verdi.

Tarih : 02 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : Orduevindeki Fetö Operasyonunda Tutuklanan Astsubayı Fetömetre'deki 10 Kriter Ele Verdi(10/10)6

Rıza Asal'ın tutuklandığı sürecin detaylarına göre, İstanbul Beykoz'daki SAT Grup Komutanlığı'nda görevli 31 yaşındaki 10 yıllık Astsubay Rıza Asal, 3 haftalık "dönüşümlü görevlendirme" kapsamında Koramiral Adnan Özbal'ın kadrolu korumalarına ilave olarak koruma ekibinde görev aldı. Asal'ın görevlendirilmesi sürecinde rutin incelemeleri yapan Deniz Kuvvetleri birimleri Asal'ı 67 ana kriter 239 alt kritere dayanan "FETÖMETRE" sistemi üzerinden incelemeye aldı.

10 KRİTER FETÖ BAĞLANTISINI ORTAYA ÇIKARDI

Yapılan incelemede Asal'ın görev yaptığı yerler, aldığı taltif ve takdirler, firari veya görevden atılmış komutanlarından tam sicil almış olması da dahil olmak üzere 10 ayrı kriter üzerinden FETÖ bağlantısı şüphesi doğdu. Ayrıca Asal'ın 2013'teki evliliği de şüpheli bulundu. Asal'ın iki kız kardeşi ve babasının aktif Bank Asya hesabının olduğu ve kız kardeşinin FETÖ sebebiyle kapatılan okullarda öğretmenlik yaptığı tespit edilince durum Asal'ın görev yeri İstanbul'daki terör savcılığına İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirildi.

İKİ HAFTA SORGULANDI, "MAHREM ABİ" TEŞHİS ETTİ

Savcılığın da Asal'ın FETÖ irtibatlarına dair tespitleri üzerine İstanbul terör savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü koordineli operasyonla Asal, 16 Şubat'ta istirahat halinde olduğu AnkaraMerkez Orduevi'nde gözaltına alınarak İstanbul'a götürüldü. Asal, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) yaklaşık 2 hafta gözaltında kaldı. Bu süreçte soruşturmayı derinleştiren İstanbul TEM ekipleri Asal'ın ve akrabalarının bütün FETÖ irtibatlarını ortaya çıkardı. Daha önce itirafçı olan "mahrem abi" S.A.A'nın ifadelerinde ayrıntı olarak eşkalini ve konum bilgilerini verdiği kişinin de Astsubay Asal olduğu belirlendi. Asal, "mahrem abi" tarafından da teşhis edildi. Savcılık Asal'ın diğer irtibatlarını tespit için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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