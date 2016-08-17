ORDU'DA ZEKERİYA ÖZ'ÜN KAÇMASIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Ordu'da Zekeriya Öz'ün kaçmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
ORDU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün, yurt dışına kaçmasına imkan sağladığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün, yurt dışını kaçmasına imkan sağladığı ileri sürülen Cüneyt K., isimli şahıs polis tarafından Ordu'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cüneyt K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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