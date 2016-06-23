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ordu'da trafik kazası: baba öldü, 4 çocuğu yaralı

ORDU'DA TRAFİK KAZASI: BABA ÖLDÜ, 4 ÇOCUĞU YARALI

Otomobilin trafik denetleme kamerasına çarpması sonucu aracın sürücüsü Vural Muşdal öldü, 4 çocuğu ise yaralandı.

Tarih : 23 Haziran 2016, 11:13
Puan Ver : Ordu'da Trafik Kazası: Baba Öldü, 4 Çocuğu Yaralı(10/10)10


Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Otomobilin trafik denetleme kamerasına çarpması sonucu sürücü Vural Muşdal  öldü, 4 çocuğu yaralandı.Kaza, Samsun -Ordu Karayolu Fatsa Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Vural Muşdal yönetimindeki 34 VM 9353 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik denetleme kamerasına çarptı.



Kazada sürücü Vural Muşdal olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan çocukları Melike (23), Murat (20),  Mehmet Ali (16), Dursun Ali Poyraz Muşdal (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatsa ve Ünye devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Vural Muşdal, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.








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