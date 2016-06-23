

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Otomobilin trafik denetleme kamerasına çarpması sonucu sürücü Vural Muşdal öldü, 4 çocuğu yaralandı.Kaza, Samsun -Ordu Karayolu Fatsa Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Vural Muşdal yönetimindeki 34 VM 9353 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik denetleme kamerasına çarptı.



Kazada sürücü Vural Muşdal olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan çocukları Melike (23), Murat (20), Mehmet Ali (16), Dursun Ali Poyraz Muşdal (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatsa ve Ünye devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Vural Muşdal, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.