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ordu'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

ORDU'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI

Fatsa'da şarampole devrilen yolcu minibüsünün sürücüsü ile yolculardan 2'si hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Tarih : 09 Kasım 2016, 09:14
Puan Ver : Ordu'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı(9/10)10


Fatsa'da şarampole devrilen yolcu minibüsünün sürücüsü ile yolculardan 2'si hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı



Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Fatsa'dan Trabzon istikametine giden Temel Yıldırım idaresindeki 61 M 0534 plakalı minibüs, Bolaman Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Temel Yıldırım ile araçta bulunan Aykan Yıldırım, Adnan ve Fatma Hamzaoğlu, Sebahattin, Yasemin ve Fadime Çakal yaralandı.



Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.








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