ORDU'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI
Fatsa'da şarampole devrilen yolcu minibüsünün sürücüsü ile yolculardan 2'si hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Fatsa'da şarampole devrilen yolcu minibüsünün sürücüsü ile yolculardan 2'si hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Fatsa'dan Trabzon istikametine giden Temel Yıldırım idaresindeki 61 M 0534 plakalı minibüs, Bolaman Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Temel Yıldırım ile araçta bulunan Aykan Yıldırım, Adnan ve Fatma Hamzaoğlu, Sebahattin, Yasemin ve Fadime Çakal yaralandı.
Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar