ORDU'DA TEHLİKELİ GERGİNLİK! YARALILAR VAR
Ordu'nun Gölköy İlçesi'nde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden fındık hasadına gelen bir grup fındık işçisiyle, mahalle halkı arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan muhtar Metin Çelenk ile ağabeyi Tekin Çelenk bıçaklanarak yaralandı.
Ordu'nun Gölköy İlçesi'nde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden fındık hasadına gelen bir grup fındık işçisiyle, mahalle halkı arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan muhtar Metin Çelenk ile ağabeyi Tekin Çelenk bıçaklanarak yaralandı. Mahalle halkı, kavgaya karışan fındık işçilerinin bulunduğu evin önünde toplanırken, işçiler evden askerler tarafından zırhlı araçla alınarak karakola götürüldü.
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