ORDU'DA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN BİRİ BAKIN KİM ÇIKTI
Ordu'nun Mesudiye ile Sivas Koyulhisar ilçeleri sınır bölgesinde, kırsal alanda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, Ordu-Tokat-Sivas sınır hattında da büyük operasyon başlatıldı. Öldürülen teröristlerin arasında grup lideri de bulunuyor.
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