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ORDU'DA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN BİRİ BAKIN KİM ÇIKTI


ORDU'DA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN BİRİ BAKIN KİM ÇIKTI
Tarih : 30 Eylül 2016, 17:35
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Ordu'nun Mesudiye ile Sivas Koyulhisar ilçeleri sınır bölgesinde, kırsal alanda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, Ordu-Tokat-Sivas sınır hattında da büyük operasyon başlatıldı. Öldürülen teröristlerin arasında grup lideri de bulunuyor.










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