

Ordu'nun Mesudiye ile Sivas Koyulhisar ilçeleri sınır bölgesinde, kırsal alanda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, Ordu-Tokat-Sivas sınır hattında da büyük operasyon başlatıldı. Öldürülen teröristlerin arasında grup lideri de bulunuyor.