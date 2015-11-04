O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ORDU'DA MHP'DEN İSTİFALAR VAR


ORDU'DA MHP'DEN İSTİFALAR VAR
Tarih : 04 Kasım 2015, 15:56
Puan Ver : Ordu'da Mhp'den İstifalar Var(10/10)8


MHP'nin 1 Kasım seçimlerinde başarısız sonuçlar almasının ardından Ordu'da Kabadüz ve Ulubey İlçe Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri toplu istifa etti. Kabadüz İlçe Başkanı Sezai Aktaş, Kabadüz ilçe teşkilatı olarak toplu istifa etme kararı aldıklarını açıkladı.

 

MHP Ulubey İlçe Başkanı Ali Pirdal da yürütmekte olduğu Ulubey MHP İlçe Başkanlığı'ndan istifa ettiğini sosyal medya sayfasından da duyurdu.








Etiketler: Ordu  Da  Mhp  Den  İstifalar  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER