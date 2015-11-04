

MHP'nin 1 Kasım seçimlerinde başarısız sonuçlar almasının ardından Ordu'da Kabadüz ve Ulubey İlçe Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri toplu istifa etti. Kabadüz İlçe Başkanı Sezai Aktaş, Kabadüz ilçe teşkilatı olarak toplu istifa etme kararı aldıklarını açıkladı.







MHP Ulubey İlçe Başkanı Ali Pirdal da yürütmekte olduğu Ulubey MHP İlçe Başkanlığı'ndan istifa ettiğini sosyal medya sayfasından da duyurdu.