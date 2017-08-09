ORDU'DA DEREYE UÇAN 17 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN, 27 YARALI ÇIKTI
Ordu'da işçileri taşıyan minibüsün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı. 17 kişilik minibüsten 27 yaralının çıkması, "kaza geliyorum demiş" dedirtti.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan 17 kişilik minibüsün dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısının 27 olduğu ortaya çıktı.
17 KİŞİLİK MİNÜBÜSTEN 27 YARALI ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Adıyamanlı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet Ziyan Ç. yönetimindeki 17 koltuklu minibüsün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanmasıyla 1'i ağır olmak üzere 27 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların Ulubey, Ordu ve SB-ODÜ Eğitim Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındıkları kaydedildi.VALİ, YARAILAR HAKKINDA BİLGİ ALDI
Ordu Valisi Seddar Yavuz, kazada yaralanan kişileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı-ODÜ Eğitim Araştırma Hastanesi ile Ordu Devlet Hastanesinde tedavileri süren yaralılara 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Vali Seddar Yavuz, kazada yaralanan fındık işçilerinin tedavileri için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.SÜRÜCÜLERİ DE UYARDI
Fındık mevsiminin başladığı bu günlerde araç trafiğinin yoğunlaştığına dikkat çeken Vali Yavuz, sürücülerin trafik kurallarına uyarak, daha dikkatli araç kullanmaları gerektiğini ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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