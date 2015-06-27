- Vali Balkanlıoğlu: - "Dilenecek kadar mağduriyeti olanları, vatandaşların bize ihbar etmesini istiyoruz. Biz onların her türlü ihtiyaçlarını giderme sözü veriyoruz"



Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, dilenecek kadar mağduriyeti olanları, vatandaşların kendilerine ihbar etmesini isteyerek, "Biz onların her türlü ihtiyaçlarını giderme sözü veriyoruz" dedi.



Vali Balkanlıoğlu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayında bazı vatandaşların, cami önlerinde ve sokakta dilendiklerini belirterek, bu durumun halkı rahatsız ettiği söyledi.