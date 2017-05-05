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ORDU MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ OPERASYONU; 26 GÖZALTI


ORDU MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ OPERASYONU; 26 GÖZALTI
Tarih : 05 Mayıs 2017, 16:12
Puan Ver : Ordu Merkezli 11 İlde Fetö Operasyonu; 26 Gözaltı(6/10)7


ORDU merkezli 11 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 26 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ordu merkezli olmak üzere, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Konya, Giresun, Samsun, Trabzon, Rize  ve Sinop'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. ByLock kullandıkları iddia edilen, aralarında eski şirket çalışanları, kamudan ihraç olanların bulunduğu 26 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.



 



kaynak:haberler








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