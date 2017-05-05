

ORDU merkezli 11 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 26 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.







Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ordu merkezli olmak üzere, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Konya, Giresun, Samsun, Trabzon, Rize ve Sinop'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. ByLock kullandıkları iddia edilen, aralarında eski şirket çalışanları, kamudan ihraç olanların bulunduğu 26 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.







kaynak:haberler