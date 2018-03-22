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Ordu Devlet Hastanesinde Yangın Faciası! Hastalar Tahliye Ediliyor
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Ordu Devlet Hastanesinde yangın faciası! Hastalar tahliye ediliyor

ORDU DEVLET HASTANESİNDE YANGIN FACİASI! HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR

Son dakika! Ordu Devlet Hastanesinin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar tahliye edildi.

Tarih : 22 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : Ordu Devlet Hastanesinde Yangın Faciası! Hastalar Tahliye Ediliyor(9/10)5

Ordu Devlet Hastanesinin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar tahliye ediliyor.

İKİNCİ KATTAKİ YANGIN BÜYÜDÜ

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde bulunan Ordu Devlet Hastanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İkinci katta başlayan yangın bir anda büyüdü. Tüm katları duman sardı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Hastalar ve poliklinikte bulunan hasta yakınları ile personel panik halinde hastaneden çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar güvenli bir şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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