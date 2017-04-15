Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

ORC'NİN SON REFERANDUM ANKETİNDE 'EVET' PATLAMASI


ORC'NİN SON REFERANDUM ANKETİNDE 'EVET' PATLAMASI
Tarih : 15 Nisan 2017, 11:58
Puan Ver : Orc'nin Son Referandum Anketinde 'evet' Patlaması(6/10)6


ORC Araştırma şirketi, 11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket çalışmasını yayınladı.



ORC'nin 41 ilde 3980 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırma referandumda "EVET"in rekor düzeyde bir rakamla kabul edileceğini gösterdi.



Buna göre milletin yüzde 59,4'ü "EVET" diyecek. Yüzde 40,6 ise "HAYIR"a mühür basacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Orc  Nin  Son  Referandum  Anketinde    Evet    Patlaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER