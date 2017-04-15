ORC'NİN SON REFERANDUM ANKETİNDE 'EVET' PATLAMASI
ORC Araştırma şirketi, 11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket çalışmasını yayınladı.
ORC'nin 41 ilde 3980 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırma referandumda "EVET"in rekor düzeyde bir rakamla kabul edileceğini gösterdi.
Buna göre milletin yüzde 59,4'ü "EVET" diyecek. Yüzde 40,6 ise "HAYIR"a mühür basacak.
kaynak:sabah
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