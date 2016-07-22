

Başkent Ankara'nın en önemli yerleşim yerlerinden Oran'ın değeri hayata geçirilmeye başlanan yeni nesil projeler sayesinde yeniden yükseliyor. Bölgede inşa edilen konut projesi sayısı günden güne artarken, kısa süre sonra 1000'den fazla kişi yeni yaşamlarına Oran'da başlamaya hazırlanıyor.



Bir dönem siyasetin kalbinin attığı yer olan Oran'a ilgi, yeni yerleşim yerlerinin artmasıyla azalmaya başlamıştı. Uzun bir süre yeni bir inşaatın yapılmadığı bölge, son 3 yıldan beri eski günlerine dönme yolunda hızla ilerliyor.



Başkent'in en yüksek konut kulesi, 185 metrelik One Tower Diplomatique projesine başladıklarında Oran'ın konut projeleri için bugünkü kadar gözde olmadığını anımsatan İTO Yatırım ortaklarından Özkan Özçelik, aradan geçen zaman içinde bölgenin markalı projelerin gözdesi olduğunu kaydetti.



Oran'ın eski günlerine yavaş yavaş kavuşmaya başladığını vurgulayan Özçelik, “Yalnızca Ankara değil, tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı Oran bölgesi, bir zamanlar siyasetçi, sanatçı ve bürokratların vazgeçilmez adresiydi. Bölgenin önemi asla etkisini yitirmedi elbette ancak yeni yerleşim yerlerinin ortaya çıkması, Oran'ın önüne geçti. Biz, One Tower Diplomatique projemize başladığımız günlerde, Oran'da proje konut yoktu. İnşaatımız yükseldikçe, bölgeye ilgi yeniden artmaya başladı. Oran'ın yeniden değerlenmesini sağlayan bir projeyi hayata geçirmek bizi çok gururlandırıyor” dedi



Özçelik, kısa süre sonra sahiplerine teslim edilmeye başlayacak One Tower Diplomatique ile bölge nüfusunun da yeniden artışa geçeceğini bildirerek, şunları söyledi:



“Toplam 306 daireden oluşan One Tower Diplomatique projemiz ile en az 1000 kişi Oran'da yaşamaya başlayacak. Projede yer alacak sosyal donatı alanlarından, verilecek hizmetlere; kolay ulaşım sağlanan lokasyonundan, yeşil bina kurgusuna kadar tüm özellikler konut sahiplerinin kaliteli yaşamasını sağlayacak. Hemen altında bulunan ve bölgenin ikinci alışveriş merkezi olan One Tower AVM şimdiden kentin yeni buluşma noktalarından oldu. Konutlar da teslim edilince Oran bölgesinin canlılığı artarak, bölge yeniden yaşam merkezi olacak.”