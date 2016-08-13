Aşkın ve romantizmin doruğa çıkıp zamanın donduğu mucizevi anlardan biridir öpüşmek. İki insan arasında duygu akışının en yoğun yaşandığı, kalbin yerinden çıkamakmış gibi hissedildiği..Peki öpüşme hakkında hiç bilmediğimiz gerçekleri öğrenmek ister misiniz?



Aşkın ve romantizmin doruğa çıkıp zamanın donduğu mucizevi anlardan biridir öpüşmek. İki insan arasında duygu akışının en yoğun yaşandığı, kalbin yerinden çıkamakmış gibi hissedildiği..Peki öpüşme hakkında hiç bilmediğimiz gerçekleri öğrenmek ister misiniz?



İki insan öpüştüğünde, birbirlerine 10 milyon ile 1 milyar arası bakteri aktarıyorlar.