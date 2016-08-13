ÖPÜŞME İLE İLGİLİ HİÇ BİLİNMEYEN GERÇEKLER
Aşkın ve romantizmin doruğa çıkıp zamanın donduğu mucizevi anlardan biridir öpüşmek. İki insan arasında duygu akışının en yoğun yaşandığı, kalbin yerinden çıkamakmış gibi hissedildiği..Peki öpüşme hakkında hiç bilmediğimiz gerçekleri öğrenmek ister misiniz?
Aşkın ve romantizmin doruğa çıkıp zamanın donduğu mucizevi anlardan biridir öpüşmek. İki insan arasında duygu akışının en yoğun yaşandığı, kalbin yerinden çıkamakmış gibi hissedildiği..Peki öpüşme hakkında hiç bilmediğimiz gerçekleri öğrenmek ister misiniz?
İki insan öpüştüğünde, birbirlerine 10 milyon ile 1 milyar arası bakteri aktarıyorlar.
Hasta bir insanla öpüşmek, el sıkışmaya göre daha güvenli. El sıkışmak, gribin yayılmasında öpüşmekten daha büyük etkisi var.
Öpüşmek, diş çürümesine sebep olabiliyor.
Çin'de yaşayan Manchu Kabilesi'nde anneler, sevgilerini göstermek için herkesin önünde çocuklarının penisini emiyorlardı. Çünkü onlar, öpüşmenin cinsel bir çağrışımı olduğunu düşünüyorlar ve bundan kaçınıyorlardı.
Bir dakika boyunca öpüşmek 2 kalori yakılmasını sağlıyor.
Dünyanın kayıtlara geçen en uzun öpüşmesi, 58 saat, 35 dakika ve 58 saniye sürmüştür.
"Filematoloji", öpüşme bilimi anlamına gelmektedir.
Fransız öpücüğünün bilimsel adı "cataglottism"dir
İnsanların 3'te 2'si, öpüşürken başını sağa eğmektedir.
İnsanların 3'te 2'si, öpüşürken başını sağa eğmektedir.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar