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oppo'nun yeni akıllı telefonu yakında satışa sunulacak

OPPO'NUN YENİ AKILLI TELEFONU YAKINDA SATIŞA SUNULACAK

Geçen hafta Oppo'nun yeni akıllı telefonu Tayvan'da resmi olarak duyuruldu. Yakın zamanda satışa sunulacak.

Tarih : 09 Temmuz 2015, 09:32
Puan Ver : Oppo'nun Yeni Akıllı Telefonu Yakında Satışa Sunulacak(6/10)3


Geçen hafta Oppo'nun yeni akıllı telefonu Tayvan'da resmi olarak duyuruldu. Yakın zamanda satışa sunulacak.

Tayvan'da resmi olarak satışa duyurulan Oppo Mirror 5s adlı akıllı telefonu bu ay sonu itibariyle resmi olarak satışa sunulacak. Çeşitli pazarlarda kullanıcıyla buluşması beklenen telefonun tam olarak nerelerde çıkış yapacağı bilinmiyor.

Telefonun özellikllerine bakıldığında, Android 5,1 Lollipop ile gelecek olan Mirror 5s, Color OS 2.1 işletim sistemiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.



Telefonun dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi ise arka kısmının kristal bir görünüme sahip olması. Dışarıdan kristal bir görünüme sahip olan gövde aslen metal. 5 inç ekranı bulanan cihazın 8 MP arka kamerası ve 5 MP ön kamerası olacak. Aynı zamanda LED Flaş ile fotoğraflarınızın kalitesini artıracak. Çift SIM kartı ve LTE bağlantı desteğiyle bu ay sonunda satışa çıkmaya hazırlanan Mirror 5s adlı cihazın 2 GB RAM'ı ve 128 GB'a kadar genişletilebilir 16 GB'lık dahili hafıza alanı bulunuyor.



Cihazın fiyatı henüz belli değil.



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