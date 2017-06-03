Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

oppo r11'i açıkça gösteren görüntüler sızdırıldı

OPPO R11'İ AÇIKÇA GÖSTEREN GÖRÜNTÜLER SIZDIRILDI

Çok yakında tanıtılması beklenen Oppo R11'i net bir şekilde gösteren yeni görüntüler sızdırıldı. Ayrıca telefonun teknik özellikleri de netlik kazandı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:21
Puan Ver : Oppo R11'i Açıkça Gösteren Görüntüler Sızdırıldı(9/10)7


Çok yakında tanıtılması beklenen Oppo R11'i net bir şekilde gösteren yeni görüntüler sızdırıldı. Ayrıca telefonun teknik özellikleri de netlik kazandı.



Çin'in en büyük telefon üreticilerinden Oppo, yeni amiral gemisi telefonlarını çok yakında satışa çıkarmayı planlıyor. Oppo R11 ve R11 Plus adını taşıyan bu telefonlar henüz resmi olarak tanıtılmadı. Ancak çıkış tarihinin yaklaşması ile birlikte telefonlar ile ilgili sızıntılar da sıklaşmaya başladı. Bugün de telefonun standart modelini açık bir şekilde gösteren yeni görüntüler sızdırıldı.



Ayrıca her iki telefonun teknik özellikleri hakkında da yeni bilgiler sızdırıldı. Oppo R11, 5.5 inç ekran, Snapdragon 660 işlemci, 4GB RAM, 64 GB depolama alanı, 20 megapiksel selfie kamerası, 3,000 mAh batarya ve parmak izi okuyucusu ile geliyor. R11 Plus da hemen hemen aynı özelliklere sahip. Ancak Plus modelinin ekranı 6 inç ve 4000 mAh bataryaya sahip. Her iki telefonda da 16 megapiksel + 20 megapiksellik çift arka kamera bulunuyor. Oppo'nun yeni telefonları özellikle kameralarıyla kullanıcıları etkileyecek gibi görünüyor.



66 Kişinin Öldüğü Uçak Kazasına iPhone mu Neden Oldu?








Etiketler: Oppo  R11  İ  Açıkça  Gösteren  Görüntüler  Sızdırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER