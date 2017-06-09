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oppo r11 resmiyet kazandı

OPPO R11 RESMİYET KAZANDI

Oppo, bir süredir gündemde olan yeni amiral gemisi Oppo R11'i resmen duyurdu. 10 Haziran'da çıkacak telefonun özellikleri böylece kesinleşmiş oldu.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:31
Puan Ver : Oppo R11 Resmiyet Kazandı(10/10)11


Oppo, bir süredir gündemde olan yeni amiral gemisi Oppo R11'i resmen duyurdu. 10 Haziran'da çıkacak telefonun özellikleri böylece kesinleşmiş oldu.



Son günlerde çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan Oppo R11, bugün resmiyet kazandı. Çin'in en büyük telefon üreticilerinden Oppo, yeni akıllı telefonunu bugün resmen duyurdu. Telefon 10 Haziran'da satışa çıkacak. Öte yandan R11 Plus ise henüz şirket tarafından resmi olarak duyurulmadı. Plus modelinin de önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.



Oppo R11'in teknik özelliklerine gelecek olursak, 5.5 inç AMOLED ekrana sahip telefon özellikle kameraları ile dikkat çekiyor. Telefonun arkasında 20 megapiksel + 16 megapiksel çift kamera yer alıyor. R11'in selfie kamerası ise 20 megapiksel olacak. Snapdragon 660 işlemci ile çalışan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 2900 mAh. Oppo telefonun fiyatını açıklamadı ama telefonun 485 dolara satışa çıkacağı söyleniyor.



MacOS High Sierra zirve yaptı








Etiketler: Oppo  R11  Resmiyet  Kazandı    haber

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