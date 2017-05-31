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oppo r11 reklam filmleri sızdırıldı

OPPO R11 REKLAM FİLMLERİ SIZDIRILDI

Çok yakında tanıtılması beklenen Oppo R11 için hazırlanan reklam filmleri internete sızdırıldı. Böylece telefonun ne zaman tanıtılacağı da kesinleşti.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 09:52
Puan Ver : Oppo R11 Reklam Filmleri Sızdırıldı(7/10)7


Çok yakında tanıtılması beklenen Oppo R11 için hazırlanan reklam filmleri internete sızdırıldı. Böylece telefonun ne zaman tanıtılacağı da kesinleşti.



Bildiğiniz Oppo yeni akıllı telefonu Oppo R11'i çok yakında satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde resmen tanıtılması beklenen telefon, iki gün önce TENAA'dan sertifika alırken görüldü. Böylece telefonun teknik özellikleri ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Bugün de telefon için hazırlanan reklam filmleri internete sızdırıldı.



Sızdırılan bu reklam filmleri sayesinde telefonun tam olarak ne zaman tanıtılacağı da belli oldu. Oppo, yeni telefonunu 10 Haziran'da düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacak.



Özellikle kameraları ile dikkat çeken Oppo R11'in teknik özellikleri arasında 5.5 inç ekran, Snapdragon 660 işlemci, 4 GB RAM, 2900 mAh batarya, 16 megapiksel + 20 megapiksel çift arka kamera ve 20 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.



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Etiketler: Oppo  R11  Reklam  Filmleri  Sızdırıldı    haber

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