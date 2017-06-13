Çin'in en büyük telefon üreticilerinden Oppo, yeni amiral gemisi telefonları Oppo R11 ve Oppo R11'i resmen tanıttı. Telefonlar özellikle kameraları ile dikkat çekiyor.



Çin'in en büyük telefon üreticilerinden Oppo, yeni amiral gemisi telefonları Oppo R11 ve Oppo R11'i resmen tanıttı. Telefonlar özellikle kameraları ile dikkat çekiyor.



Yeni amiral gemisi Oppo R11'i birkaç gün önce resmen duyuran Oppo, bugün ise hem Oppo R11'i hem de telefonun Plus modelini resmen tanıttı. Oppo R11 hakkında merak edilen tüm detaylar daha önce açıklanmıştı. Bugünkü tanıtımla birlikte Plus modeli ile ilgili de tüm önemli detaylar netlik kazandı.



Oppo R11 Plus, 6 inç AMOLED ekran ve bu ekrana ayak uyduracak 4000 mAh batarya ile geliyor. Telefonun en dikkat çekici özelliği ise kameraları. R11 Plus'ın arka yüzünde 20 megapiksel + 16 megapiksel çift kamera bulunuyor. Telefonun selfie kamerası da 20 megapiksel.



Snapdragon 660 işlemci ile çalışan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. R11 Plus'ın çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak konu ile ilgili açıklamanın çok yakında gelmesi bekleniyor.



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