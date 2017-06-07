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oppo r11 performans testinde görüldü

OPPO R11 PERFORMANS TESTİNDE GÖRÜLDÜ

11 Haziran'da resmen tanıtılacak Oppo R11 performans testinde görüldü. Böylece telefonun teknik özellikleri de netlik kazanmış oldu.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:27
Puan Ver : Oppo R11 Performans Testinde Görüldü(10/10)7


11 Haziran'da resmen tanıtılacak Oppo R11 performans testinde görüldü. Böylece telefonun teknik özellikleri de netlik kazanmış oldu.



Çin'in en büyük telefon üreticilerinden Oppo çok yakında yeni bir telefon satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Oppo R11 adını taşıyan telefon önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacak. Bugüne kadar çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan telefon, bugün de Geekbench performans testinde görüldü. Böylece hem telefonun teknik özellikleri netlik kazandı hem de telefonun performansı ortaya çıktı.



Oppo R11'in teknik özellikleri arasında 5.5 inç Full HD AMOLED ekran, Snapdragon 660 işlemci, 2900 mAh batarya, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 16 megapiksel + 20 megapiksel çift kamera ve 20 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Amiral gemisi telefonların büyük bölümünün Snapdragon 835 kullandığı dönemde Snapdragon 660 soru işareti yaratıyor. Ancak performans testine bakılırsa telefon Snapdragon 660 ile son derece iyi bir performans sunabiliyor.



 



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