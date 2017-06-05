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oppo r11 için tanıtım videosu yayınlandı

OPPO R11 İÇİN TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI

10 Haziran'da resmen tanıtılacak olan Oppo R11 için ilk tanıtım videosu yayınlandı. Oppo'nun yeni amiral gemisi özellikle kameraları ile dikkat çekiyor.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:12
Puan Ver : Oppo R11 İçin Tanıtım Videosu Yayınlandı(5/10)7


10 Haziran'da resmen tanıtılacak olan Oppo R11 için ilk tanıtım videosu yayınlandı. Oppo'nun yeni amiral gemisi özellikle kameraları ile dikkat çekiyor.



Çinli telefon üreticisi Oppo, yeni amiral gemisi Oppo R11'i satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Birkaç gün önce sızdırılan bilgiler sayesinde telefonun 10 Haziran'da tanıtılacağını biliyoruz. Ancak henüz daha telefon resmen tanıtılmadan, telefon için bir tanıtım videosu yayınlandı. Oppo tarafından yayınlanan bu video şirketin yeni amiral gemisini net bir şekilde gösteriyor.



Oppo R11, 5.5 inç ekran, Snapdragon 660 işlemci, 4GB RAM, 64 GB depolama alanı, 20 megapiksel selfie kamerası, 3,000 mAh batarya ve parmak izi okuyucusu ile geliyor. Aynı anda tanıtılacak ve satışa çıkacak olan R11 Plus da hemen hemen aynı özelliklere sahip. Ancak Plus modelinin ekranı 6 inç ve 4000 mAh bataryaya sahip.



Her iki telefonda da 16 megapiksel + 20 megapiksellik çift arka kamera bulunuyor. Oppo'nun yeni telefonları özellikle kameralarıyla kullanıcıları etkileyecek gibi görünüyor.



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