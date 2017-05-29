Türkler Gündemden Kaçmak İçin Mi Havadan Bahsediyor?
Dikkat! Bugün Abd Elçiliği Ve Konsolosluklar Kapalı
Rekabet Kurulu Bilgi Ve İletişim Sektörüne Ceza Yağdırdı
Merkez Bankası'ndan Ekonomiyi Rahatlatacak 2 Adım
Kıdem Tazminatı Düzenlemesi Yarın Hükümete Sunulacak
Kalp Hastaları Oruç Tutabilir Mi?
Otomotiv Sektörü Bir Rekora Daha Koşuyor!
Beşiktaş Şampiyon Oldu, O Sırada Fb Tv'de...
Pkk'ya Bir Daha! Kato'da 22 Mağara Daha Tespit Edildi...
Çanakkale'de 48 Yabancı Uyruklu Yakalandı
3 Terörist Sınırda Yakalandı!
Türk Telekom'u İşgale Giden Askerlerin Yargılanmasına Başlandı
Hakkari'de Önemli Uygulama! 15 Gün Süreyle...
Günde 6 Saatten Az Uyumak Beyni Bitiriyor!
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı!
Fetö Yurtlarında Pkk Propagandası
Kuzey Kore Boş Durmuyor! Bir Füze Daha...
Son Bir Haftada 54 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Xbox Game Pass Çıkış Tarihi Belli Oldu
Cisco Iot İçin Başarı Oranını Artırıyor

oppo r11 çok yakında tanıtılacak

OPPO R11 ÇOK YAKINDA TANITILACAK

Oppo R11 ve R11 Plus'ın ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Her iki telefon da son derece etkileyici teknik özelliklere sahip.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 09:59
Puan Ver : Oppo R11 Çok Yakında Tanıtılacak(9/10)7


Oppo R11 ve R11 Plus'ın ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Her iki telefon da son derece etkileyici teknik özelliklere sahip.



Telefon dünyasının yükselen markalarından Oppo, çok yakında yeni bir telefon daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket yeni telefonunu çok yakında tanıtmayı planlıyor. Telefonun resmi olarak ne zaman tanıtılacağı, bugün Weibo üzerinden sızdırılan bir posterle ortaya çıktı. Bu posterde yer alan bilgilere göre Oppo R11, 10 Haziran'da resmen tanıtılacak.



Plus versiyonuyla birlikte satışa çıkacak telefon kısa bir süre önce TENAA'dan sertifika alırken görülmüştü. Bu sayede telefonun teknik özellikleri de ortaya çıktı. Telefonun teknik özellikleri arasında 5.5 inç ekran, Snapdragon 660 işlemci, 4 GB RAM, 2900 mAh batarya, 16 megapiksel + 20 megapiksel çift arka kamera ve 20 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.



6 inç boyutundaki Oppo R11 Plus ise 6 GB RAM ve 3880 mAh bataryaya sahip. Telefonun diğer özellikleri standart modelle aynı. Plus modelinin de 10 Haziran'da tanıtılması bekleniyor



Fallout 4, bu hafta sonu ücretsiz oluyor








Etiketler: Oppo  R11  Çok  Yakında  Tanıtılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER