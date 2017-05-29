Oppo R11 ve R11 Plus'ın ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Her iki telefon da son derece etkileyici teknik özelliklere sahip.



Oppo R11 ve R11 Plus'ın ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Her iki telefon da son derece etkileyici teknik özelliklere sahip.



Telefon dünyasının yükselen markalarından Oppo, çok yakında yeni bir telefon daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket yeni telefonunu çok yakında tanıtmayı planlıyor. Telefonun resmi olarak ne zaman tanıtılacağı, bugün Weibo üzerinden sızdırılan bir posterle ortaya çıktı. Bu posterde yer alan bilgilere göre Oppo R11, 10 Haziran'da resmen tanıtılacak.



Plus versiyonuyla birlikte satışa çıkacak telefon kısa bir süre önce TENAA'dan sertifika alırken görülmüştü. Bu sayede telefonun teknik özellikleri de ortaya çıktı. Telefonun teknik özellikleri arasında 5.5 inç ekran, Snapdragon 660 işlemci, 4 GB RAM, 2900 mAh batarya, 16 megapiksel + 20 megapiksel çift arka kamera ve 20 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.



6 inç boyutundaki Oppo R11 Plus ise 6 GB RAM ve 3880 mAh bataryaya sahip. Telefonun diğer özellikleri standart modelle aynı. Plus modelinin de 10 Haziran'da tanıtılması bekleniyor



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