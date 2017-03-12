

Çinli telefon üreticisi Oppo, önümüzdeki hafta iki yeni akıllı telefon tanıtacak. Oppo F3 ve Oppo F3 Plus adını taşıyan bu yeni telefonların 23 Mart'ta Çin'de tanıtılması ve birkaç gün sonra da satışa çıkması bekleniyor. Oppo'nun yeni ürünleri orta segment telefonlar olsa da özellikle F3 Plus özellikleriyle birçok kişiyi etkileyecek gibi duruyor. Telefonun teknik özellikleri hakkında sızdırılan yeni bilgiler, F3 Plus'ın orta segment bir telefona göre oldukça iyi özelliklere sahip olduğunu gösterdi.



İlk olarak Oppo F3 Plus çift kamera teknolojisine sahip olacak. Ancak çoğu telefonun aksine F3 Plus'ta çift kamera arkada değil ön tarafta olacak. Bu özelliği telefonu piyasadaki en iyi selfie kameraları arasına sokacak. Telefonun ön tarafında biri 16 megapiksel biri de 8 megapiksel olan iki kamera bulunacak. Arka kameranın da 16 megapiksel olacağı söyleniyor. Telefonun bir diğer etkileyici özelliği de 1080p çözünürlükte 6 inç ekrana sahip olması. Telefonun diğer özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 653 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza yer alıyor.