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oppo f3 plus özellikleri kesinleşiyor!

OPPO F3 PLUS ÖZELLİKLERİ KESİNLEŞİYOR!

Akıllı telefon pazarının en çok sevkiyat gerçekleştiren 5. firması olan Oppo, selfie odaklı yeni telefonunu tanıtıyor. İşte Oppo F3 Plus özellikleri ve detaylar.

Tarih : 23 Mart 2017, 12:20
Puan Ver : Oppo F3 Plus Özellikleri Kesinleşiyor!(9/10)9


Akıllı telefon pazarının en çok sevkiyat gerçekleştiren 5. firması olan Oppo, selfie odaklı yeni telefonunu tanıtıyor. İşte Oppo F3 Plus özellikleri ve detaylar.



Geçtiğimiz günlerde GFXBench'te ortaya çıkan Oppo F3 Plus, 23 Mart'ta resmi olarak tanıtılacak. Oppo'nun selfie odaklı ilk telefonu olan F3 Plus'ın özellikleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çinli akıllı telefon üreticisi, resmi Facebookhesabından paylaştığı bazı görsellerle, F3 Plus'ın sahip olduğu özellikleri de tescillemiş oldu.



Bu özellikler arasında VOOC hızlı şarjteknolojisi, hızlı, doğru, duyarlı parmak izi okuyucu ve f/1.7 diyaframaralığına sahip selfie kamerası bulunuyor. Firmanın resmi Facebookhesabı üzerinden paylaşılan görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.



Bilindiği üzere selfie odaklı Oppo F3 Plus,biri 16MP diğeri 8MP olmak üzere 2 ön kameraya sahip. Bu kameraların nasıl bir selfie performansı sergileyeceği ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.



Dip not olarak, daha önceden sızdırılmış olan Oppo F3 Plusözelliklerini de tekrardan hatırlatalım.



Oppo F3 Plusgücünü Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 653yonga setinden alacak. Sistemini 4GB'lık RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 64 GB olarak tasarlanmış. 1080p çözünürlüğünde 6 inçlik bir ekranla gelmesi beklenen telefonun microSD kart desteği de bulunuyor.



Kutudan ilk çıktığındaAndroid 6.0.1ile çalışacak olan cihazın, arkasında da 16 MP'lik bir kamera mevcut. Oppo F3 Plus'ın fiyatı ise henüz netlik kazanmış değil.



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Etiketler: Oppo  F3  Plus  Özellikleri  Kesinleşiyor    haber

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