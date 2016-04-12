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oppo a37m çok yakında satışa çıkacak

OPPO A37M ÇOK YAKINDA SATIŞA ÇIKACAK

Çin çıkışlı telefon üreticisi Oppo, yeni akıllı telefonu Oppo A37m'yi satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Telefon sekiz çekirdekli MediaTek işlemciye sahip.

Tarih : 12 Nisan 2016, 09:41
Puan Ver : Oppo A37M Çok Yakında Satışa Çıkacak(9/10)7


Çin çıkışlı telefon üreticisi Oppo, yeni akıllı telefonu Oppo A37m'yi satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Telefon sekiz çekirdekli MediaTek işlemciye sahip.



Çin'in en büyük telefon üreticileri arasında yer alan Oppo, bu yıl şimdiden bir sürü yeni akıllı telefon piyasaya sürdü. Ancak görünen o ki şirketin durmaya niyeti yok. Yılın ilk çeyreğinde genellikle üst segment telefonlar çıkarak şirket, şimdi de orta segmente yöneliyor. Oppo'nun Android işletim sistemli yeni orta segment telefonu Oppo A37m'yi çok yakında satışa çıkaracağı ortaya çıktı.



Oppo'nun yeni telefonu, TENAA'dan sertifika alırken görüldü. 5 inç dokunmatik ekrana sahip olan Oppo A37m'nin teknik özellikleri sekiz çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama alanı, 128GB microSD hafıza kartı desteği, 8MP arka kamera ve 5MP ön kamera'dan oluşuyor. Google yeni işletim sistemi Android 6.0 Marshmallow'u yayınlamış olsa da, Oppo'nun yeni telefonu Android 5.1 Lollipop ile geliyor. Teknik özellikleri ve işletim sistemi ile hayal kırıklığı yaratan telefonun belki de en dikkat çekici özelliği, orta segment bir telefon için gayet iyi olan tasarımı.



iPhone SE kamera örnekleri – Galeri








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