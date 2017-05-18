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operasyonun sürdüğü kato'da şok görüntü!

OPERASYONUN SÜRDÜĞÜ KATO'DA ŞOK GÖRÜNTÜ!

Adrenalin tutkunları operasyonun sürdüğü dağa çıkarak, Türk bayraklı paraşütleri ile Beytüşşebap'a indi

Tarih : 18 Mayıs 2017, 12:57
Puan Ver : Operasyonun Sürdüğü Kato'da Şok Görüntü!(10/10)8


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yaklaşık bir ay önce başlatılan geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü Kato Dağı, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı. Dağa çıkan paraşütçüler, Türk bayraklı paraşütleri ile ilçe merkezine indi.

  Terör örgütü PKK'ya yönelik 19 Nisan'da başlatılan geniş kapsamlı operasyon başlatılan Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bir taraftan operasyon diğer taraftan ise sosyal ve sportif etkinlikler devam ediyor. Çözüm sürecinde paraşütçülerin akınına uğrayan Kato, uzun bir aradan sonra yeniden yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı. İlçe Kaymakamı Murat Şener'in daveti üzerine Tekirdağ'dan gelen adrenalin tutkunları, çıktıkları dağdan, Türk bayraklı paraşütleri ile ilçe merkezine indi. Renkli görüntüler oluşturan paraşütçüler, ilçe halkı tarafından ilgiyle izlendi.



 



kaynak:milliyet








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