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OPERASYONLARIN DEVAM ETTİĞİ İLLERE 4 BİN POLİSLİK TAKVİYE


OPERASYONLARIN DEVAM ETTİĞİ İLLERE 4 BİN POLİSLİK TAKVİYE
Tarih : 15 Ocak 2016, 09:18
Puan Ver : Operasyonların Devam Ettiği İllere 4 Bin Polislik Takviye(6/10)8


 Diyarbakır, Şırnak, Mardin ile bunlara bağlı ilçelere temizlik operasyonları için 4 bin kişilik takviye ekip yola çıkıyor. Terör örgütü PKK'nın eylemlerini şehirlere kaydırmasının ardından başlatılan operasyonlar ve alınan güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor.



UZMAN 4 BİN POLİS



Diyarbakır, Şırnak, Mardin ile bunlara bağlı ilçelere alanlarında uzman 4 bin polis gönderilecek. Terör örgütü PKK'nın barikat, bomba tuzaklı hendek ve hücre evine dönüştürdüğü kentlere yönelik temizlik operasyonları için 4 bin kişilik takviye ekip yola çıkıyor.








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