OPERASYONLARIN DEVAM ETTİĞİ İLLERE 4 BİN POLİSLİK TAKVİYE
Diyarbakır, Şırnak, Mardin ile bunlara bağlı ilçelere temizlik operasyonları için 4 bin kişilik takviye ekip yola çıkıyor. Terör örgütü PKK'nın eylemlerini şehirlere kaydırmasının ardından başlatılan operasyonlar ve alınan güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor.
UZMAN 4 BİN POLİS
Diyarbakır, Şırnak, Mardin ile bunlara bağlı ilçelere alanlarında uzman 4 bin polis gönderilecek. Terör örgütü PKK'nın barikat, bomba tuzaklı hendek ve hücre evine dönüştürdüğü kentlere yönelik temizlik operasyonları için 4 bin kişilik takviye ekip yola çıkıyor.
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