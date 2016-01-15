

Diyarbakır, Şırnak, Mardin ile bunlara bağlı ilçelere temizlik operasyonları için 4 bin kişilik takviye ekip yola çıkıyor. Terör örgütü PKK'nın eylemlerini şehirlere kaydırmasının ardından başlatılan operasyonlar ve alınan güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor.







UZMAN 4 BİN POLİS







Diyarbakır, Şırnak, Mardin ile bunlara bağlı ilçelere alanlarında uzman 4 bin polis gönderilecek. Terör örgütü PKK'nın barikat, bomba tuzaklı hendek ve hücre evine dönüştürdüğü kentlere yönelik temizlik operasyonları için 4 bin kişilik takviye ekip yola çıkıyor.