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OPERASYONLARA KATILAN POLİSLERE 24 MAAŞ


OPERASYONLARA KATILAN POLİSLERE 24 MAAŞ
Tarih : 30 Aralık 2015, 15:33
Puan Ver : Operasyonlara Katılan Polislere 24 Maaş(9/10)9


NTV'nin haberine göre, terörle mücadele operasyonlarında görevlendirilen polislere 24 maaş taltif verilecek.



Emniyet Genel Müdürlüğü Taltif Komisyonu'nun aldığı karara göre, istihbarat polisleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler ve özel harekat polisleri faydalanacak.



Taban ücret üzerinden yapılacak hesaplamayla polisler rütbelerine göre en az bin 200 en fazla 9 bin 408 lira alacak.



Emniyet Genel Müdürlüğü şehirlerde devam eden çatışmalar içinde ekipleri meskun mahalde çatışma eğitimi alan polislele takviye ediyor.



Eylül-Ekim ayında eğitim alan 750 özel harekat polisi çatışmaların yoğun olduğu bölgelere gönderiliyor. Polisler ocak ayında itibaren göreve başlayacak.








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