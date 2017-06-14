

Tunceli İl merkezi ile Pülümür İlçesi arasında yer alan Pülümür vadisi içinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü terör operasyonunda yaralanan 1 kişi, yoğun güvenlik tedbirleri altında Erzurum'da hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.







Edinilen bilgiye göre, Pülümür Vadisi içinde bir grup PKK'lının eylem hazırlığı içinde oldukları istihbaratı üzerine bölgeye silahlı 2 insansız hava aracı sevk edildi. Silahlı İHA'ların bölgeyi bombalamasından sonra sevk edilen 2 Kobra helikopteri de PKK'lı grubun bulunduğu alanı yoğun bombardıman altına tuttu. Ardından bölgeye helikopterle Jandarma Özel Harekat birlikleri indirildi. Düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında emniyet yetkilileri tarafından köylü sakinlerinden olduğu belirtilen bir kişide yaralandı. Yaralı şahıs Tunceli'den yola çıkan ambulansla önce Erzincan'a götürüldü. Erzincan'da hastanede yer olmadığı gerekçesiyle yaralı kişi daha sonra jandarma aracının eskortluğu eşliğinde Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.







kaynak:haberler