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OPERASYONA KATILAN POLİSLERE AİLELERİYLE 5 YILDIZLI TATİL


OPERASYONA KATILAN POLİSLERE AİLELERİYLE 5 YILDIZLI TATİL
Tarih : 14 Nisan 2016, 14:30
Puan Ver : Operasyona Katılan Polislere Aileleriyle 5 Yıldızlı Tatil(5/10)7


Operasyona katılan polisler aileleriyle birlikte 5 yıldızlı tatile gönderilecek. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Doğu ve Güneydoğu'da düzenlenen operasyonlarda çatışmalara katılan veya terör saldırısına maruz kalan, başta özel harekat polisleri olmak üzere tüm personel, görev dönüşlerinde takip edilecek.








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