

Arap, Süryani ve Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, ABD özel harekat birimlerinin desteğiyle IŞİD'in elindeki Menbic bölgesine operasyon başlattı. En stratejik bölgelerden biri olan Menbic'in alınması için Türkiye de topçu desteği sağlayacak. Türkiye'nin bu desteği Menbic'in kontrolünün YPG'ye değil, Araplara bırakılması şartıyla verdiği öğrenildi.







Reuters haber ajansı, Arap, Süryani ve Kürt işbirliğiyle kurulan Surye Demokratik Güçlerinin ABD özel harekat birimlerinin ve hava operasyonlarının da desteğiyle IŞİD'in elindeki stratejik Menbic bölgesine doğru ilerlemeye başladığını aktarıyor.







Harekata Türkiye'nin de topçu ateşiyle destek vereceği ifade edilen haberde, Ankara'nın destek şartının ise Menbic'in IŞİD'den alınmasında Kürt YPG güçlerinin değil, Arap grupların etkin rol oynaması olduğu ifade ediliyor.







ABD ve Suriye Demokratik Güçleri'nin Türkiye'nin taleplerini kabul ettiğini aktaran Reuters'ın konuştuğu bir ABD'li askeri yetkili, Menbic alındıktan sonra YPG bölgede kalmayacak... Böylece tarihsel olarak Suriyeli Arapları yaşadığı bölgeyi yine Suriyeli Araplar kontrol edecek" dedi.







Yetkili, operasyona Türkiye'nin de destek verdiğini bir kez daha yineledi.