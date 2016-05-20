

Şırnak kent merkezinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda teröristlerden arındırılan mahallelerdeki evler Türk bayraklarıyla donatıldı.







Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, güvenlik güçlerince 14 Mart'ta güvenlik güçlerince başlatılan "Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çifci Operasyonu" sürdürülüyor.







Bahçelievler, Gazipaşa ve İsmetpaşa mahallelerinde çembere alınan teröristlerle güvenlik güçleri arasında hemen her gün sıcak temas da sağlanıyor.