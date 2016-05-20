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operasyona bayraklı destek!

OPERASYONA BAYRAKLI DESTEK!

Şırnak kent merkezinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda, teröristlerden arındırılan mahallelerdeki evlere Türk bayrağı asıldı.

Tarih : 20 Mayıs 2016, 15:06
Puan Ver : Operasyona Bayraklı Destek!(10/10)8


Şırnak kent merkezinde terör örgütü PKK mensuplarına  yönelik operasyonda teröristlerden arındırılan mahallelerdeki evler Türk  bayraklarıyla donatıldı.



Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan  çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin  sağlanması amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, güvenlik  güçlerince 14 Mart'ta güvenlik güçlerince başlatılan "Şehit Jandarma Üsteğmen  Mehmet Çifci Operasyonu" sürdürülüyor.



Bahçelievler, Gazipaşa ve İsmetpaşa mahallelerinde çembere alınan  teröristlerle güvenlik güçleri arasında hemen her gün sıcak temas da sağlanıyor.








Etiketler: Operasyona  Bayraklı  Destek    haber

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