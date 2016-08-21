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operasyon sırasında sıcak çatışma

OPERASYON SIRASINDA SICAK ÇATIŞMA

Mardin'de, Nusaybin-Midyat yolunu ulaşıma kapattıktan sonra kaçan PKK'lıların yakalanması için bölgede başlatılan operasyonda çıkan çatışmada bir asker yaralandı.

Tarih : 21 Ağustos 2016, 21:40
Puan Ver : Operasyon Sırasında Sıcak Çatışma(0/10)


Nusaybin-Midyat yolu Beyazsu Mahallesi yakınlarında yolu trafiğe kapatan bir grup PKK'lı terörist, araçların kontak anahtarını aldıktan sonra propaganda yaptı.



Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, teröristlerin olay yerinden kaçmasından sonra yeniden trafiğe açıldı.



Kaçan teröristlerin yakalanması için Beyazsu Mahallesi Bagok Dağı kırsalında başlatılan operasyonda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker yaralandı.








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