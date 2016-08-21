OPERASYON SIRASINDA SICAK ÇATIŞMA
Mardin'de, Nusaybin-Midyat yolunu ulaşıma kapattıktan sonra kaçan PKK'lıların yakalanması için bölgede başlatılan operasyonda çıkan çatışmada bir asker yaralandı.
Nusaybin-Midyat yolu Beyazsu Mahallesi yakınlarında yolu trafiğe kapatan bir grup PKK'lı terörist, araçların kontak anahtarını aldıktan sonra propaganda yaptı.
Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, teröristlerin olay yerinden kaçmasından sonra yeniden trafiğe açıldı.
Kaçan teröristlerin yakalanması için Beyazsu Mahallesi Bagok Dağı kırsalında başlatılan operasyonda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker yaralandı.
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