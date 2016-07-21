O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

OPERASYON RTÜK'E SIÇRADI: 29 PERSONEL AÇIĞA ALINDI


OPERASYON RTÜK'E SIÇRADI: 29 PERSONEL AÇIĞA ALINDI
Tarih : 21 Temmuz 2016, 16:21
Puan Ver : Operasyon Rtük'e Sıçradı: 29 Personel Açığa Alındı(10/10)9


 Darbe girişimi sonrasında tüm kurumlarda başlatılan görevden almalar az önce RTÜK'e de sıçradı.



Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; RTÜK merkezde biraz önce 29 personel açığa alındı. . Tüm personelin saat 10.00 itibariyle kurumdan çıkması yasaklandı.



Açığa alınanların sayısının akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.








Etiketler: Operasyon  Rtük  E  Sıçradı  29  Personel  Açığa  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER