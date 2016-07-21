OPERASYON RTÜK'E SIÇRADI: 29 PERSONEL AÇIĞA ALINDI
Darbe girişimi sonrasında tüm kurumlarda başlatılan görevden almalar az önce RTÜK'e de sıçradı.
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; RTÜK merkezde biraz önce 29 personel açığa alındı. . Tüm personelin saat 10.00 itibariyle kurumdan çıkması yasaklandı.
Açığa alınanların sayısının akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar